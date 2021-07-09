РИАМО - 9 июл. В 5 городских округах Подмосковья за прошедшие сутки не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего за это время в регионе выявили 2545 случаев, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине и Шаховской.

По 1 случаю за сутки зафиксировали во Власихе, в Котельниках, Красноармейске, Можайском и Талдомском округах, по 2 - в Кашире, Пущине и Электрогорске, по 4 - в Клину, Лыткарине, Серебряных Прудах и Фрязине, по 6 - в Бронницах, Зарайске и Электростали, по 7 - в Краснознаменске и Чехове, по 8 - в Долгопрудном, Лобне и Лосино-Петровском округе, 9 - в Егорьевске, по 10 - в Реутове и Черноголовке.

11 случаев Covid-19 за сутки выявили в Дзержинском, 14 - в Озерах, 15 - в Шатуре, 16 - в Солнечногорске, 19 - в Рузском округе, по 21 - в Павловском Посаде и Щелкове, 22 - в Луховицах, 23 - в Истре, 25 - в Балашихе, по 26 - в Дубне и Наро-Фоминском округе, 28 - в Серпухове, 29 - в Воскресенске, по 31 - в Волоколамском округе и Коломне.

По 53 новых случая болезни выявили в Ивантеевке и в Орехово-Зуевском округе, 67 - в Дмитровском округе, 69 - в Раменском округе, 75 - в Домодедове, 79 - в Жуковском, 88 - в Ступине, 90 - в Пушкине, 97 - в Королеве, 118 - в Химках, 132 - в Одинцовском округе, 159 - в Красногорске, 160 - в Подольске.

Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировали в Ленинском округе - 227 случаев, в Мытищах - 238 случаев и в Люберцах - 239 случаев.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 337 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6690 человек. Выздоровели и выписались 272 599 человек.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.