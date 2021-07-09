РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В молодежном центре Подольска провели конкурс рисунков на асфальте в День семьи, любви и верности, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Каждый ребенок любит рисовать, творить, экспериментировать с красками, фломастерами, карандашами и цветными мелками. В День семьи, любви и верности в молодежном центре «Максимум» прошел конкурс рисунков на асфальте «Моя Семья».

Мероприятие проходило под руководством специалиста центра. Маленькие участники старались красиво изобразить своих близких. В конце всех мероприятий всех поздравили с праздником и пожелали всего самого наилучшего.