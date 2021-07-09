РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Аппарат для ультразвуковой диагностики закупили в первую городскую больницу подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служб Минздрава Подмосковья.

Порядка 40 аппаратов УЗИ закупили в медорганизации Подмосковья в этом году, в том числе один - в Красногорскую больницу №1.

Медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

«Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ. Это позволит проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне, а также повысить доступность медицинской помощи», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Новые аппараты УЗИ будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий.