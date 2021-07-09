РИАМО - 9 июл. Бесплатное время проката велосипедов в столице 10 июля увеличат с 30 до 60 минут с 8 до 23 часов в честь Дня Московского транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Суточный доступ будет стоить всего 5 рублей.

«Это подарок «Велобайка» ко Дню Московского транспорта. Так что берите велосипед и проведите эти выходные на колесах — погода будет чудесной», - сказали в пресс-службе.

Также москвичей попросили поделиться любимым веломаршрутами в @to_deptrans_bot. Потом из них составят путеводитель.

В Москве велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета. Разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов.

Ранее в честь Всемирного дня велосипедиста 3 июня также было увеличено бесплатное время поездок на велопрокате.

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