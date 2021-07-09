РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Работы по благоустройству на Пионерской улице подмосковного Подольска ведутся по графику, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с замглавы администрации округа Денисом Жабиным и директором «МУЖРП №5» Николаем Степановым проинспектировали ход благоустроительных работ на улице Пионерской.

Участники встречи осмотрели подготовку участка к озеленению, устройству пешеходных дорожек из брусчатки, устройству детской площадки и подходов к ней, а также освещению. Вся работа ведется в плановом порядке, замечаний и нареканий выявлено не было.

На следующей неделе запланировали встречу с жителями близ располагающихся домов, чтобы обсудить вопросы благоустройства данной территории.