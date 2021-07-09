РИАМО - 9 июл. С 1 июля медицинские организации, осуществляющие выдачу родовых сертификатов, формируют их только в электронном виде в соответствии с приказом Минздрава РФ, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения ФСС РФ.

Электронный родовой сертификат формируется врачами при первичном обращении женщины во время беременности в медицинскую организацию. Для этого ей необходимо предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Если родовой сертификат не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. Электронный родовой сертификат также может быть сформирован и детской поликлиникой, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка, поставленного на диспансерный учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев.

Заполняться и храниться электронный сертификат будет в единой информационной системе Фонда социального страхования Российской Федерации «ЕИИС «Соцстрах». Всю информацию о том, что беременная встала на учет в женской консультации, роды были успешно приняты, и услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни были оказаны, региональное отделение Фонда будет получать автоматически.

Это значительно упростит процедуру заполнения родового сертификата медицинскими работниками, а женщине, в свою очередь, не придется больше носить с собой неудобный бумажный бланк родового сертификата и переживать, что документ может быть испорчен или утерян.

На сегодняшний день за каждой медицинской организацией Подмосковья закреплен персональный менеджер из числа сотрудников Московского областного регионального отделения ФСС РФ в целях оперативного решения возникающих вопросов.