РИАМО - 9 июл. По подозрению в подготовке теракта в Подмосковье задержан 21-летний гражданин одного из соседних государств, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину удалось задержать благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по региону. Террористический акт удалось предотвратить.

По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника МТО «ИГ» (*запрещена в России по решению суда). В июне этого года он разработал террористический план и купил компоненты для изготовления взрывчатки.

Когда о его деятельности узнали оперативники, то задержали мужчину. На обысках по месту жительства изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления. Планируется назначение генетической, взрыва-технической, лингвистической и психолого-психиатрической экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Подозреваемый заключен под стражу.

Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье>>