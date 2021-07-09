РИАМО - 9 июл. Президент России Владимир Путин планирует посетить Международный авиакосмический салон МАКС-2021, где 20 июля пройдет совещание по авиационной тематике, сообщает Федеральное агентство новостей.

О намерениях российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что первый показ новейшей российской авиационной ракеты С-13Б пройдет в рамках выставки.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.