РИАМО - 9 июл. За последние сутки в Подмосковье коронавирус победили еще 2149 пациентов, с начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 272 599, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки выявили 2545 случаев заражения, спасти не удалось 19 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье выявили 337 448 случаев инфицирования, жертвами инфекции стали 6 690 человек.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 2 млн человек, из них порядка 550 тыс. старше 60 лет.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.