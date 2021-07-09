РИАМО - 9 июл. Показы фильмов под открытым небом стартуют 9 июля на территории музейного комплекса «Дорога памяти» в Кубинке. Просмотры организуют в рамках проекта «Кинопарк», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Сеансы начнутся в 21:30, вход для зрителей свободный.

В репертуар проекта вошли военно-патриотические картины и фильмы о крупных достижениях и победах.

В ближайшие выходные гости проекта смогут увидеть биографическую ленту об изобретателе автомата АК-47 «Калашников», военный фильм о подвиге «Зоя» и драму «Солдатик» по реальной истории самого юного сына полка.

На специально установленном у входа в музей экране сотрудники комплекса будут транслировать историю жизни Михаила Миля «Небо измеряется милями», драму о холокосте «Свидетели» и биографическую ленту о конструкторе Сергее Королеве «Главный».

Уточнить репертуар «Кинопарка» можно на афишах проекта и в социальных сетях комплекса. Организаторы напоминают, что во время показа необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.