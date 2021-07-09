РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. В июле на территории городского округа Мытищи пройдут три ярмарки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первая ярмарка пройдет с 12 по 18 июля в микрорайоне Пироговский по адресу: улица Сазонова, 5Б. Организатором ярмарки является ООО «МосОблТорг». Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(906)079-77-70.

С 23 по 25 июля ООО «Центр правовой помощи» проведет ярмарку по адресу: Олимпийский проспект, владение 13, строение 1. Еще одна ярмарка по тому же адресу пройдет с 26 июля по 1 августа. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)088-98-88.