РИАМО - 9 июл. Екатерина Гришина и Ирина Бродская из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ в 2021 году, сообщил сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще двое выпускников - Диана Петренко и Даниил Максимов - набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат! <...> Поздравляю и желаю дальнейших успехов!» - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, они все сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

С 12 по 17 июля пройдет дополнительный период ЕГЭ. В это время экзамены смогут сдать те, кто по уважительным причинам не сдавал ЕГЭ в основной период. Уважительными причинами считаются болезнь, карантин, спортивные сборы, соревнования, конкурсы и т. д. Кроме того, в дополнительный период могут сдать экзамены выпускники прошлых лет, которые либо будут сдавать ЕГЭ впервые, либо захотят улучшить свои результаты.

Те, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты экзамена и подать документы в вузы.

Посмотреть результаты экзаменов и подать апелляции можно на официальном сайте мэра Москвы. Вопросы можно задать по телефону: +7(499)653-94-50.