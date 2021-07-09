РИАМО – 9 июл. Страховой Дом ВСК выступил партнером форума молодых ученых U-NOVUS, который проходит в Томске с 1 июля по 30 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. В рамках мероприятия планируются встречи с промышленными компаниями и корпорациями, бизнес-сообществом региона, сообщает пресс-служба ВСК.

На полях форума также пройдут дискуссии по вопросам развития партнерских отношений в области кибербезопасности и подготовки квалифицированных кадров для объектов критической информационной инфраструктуры.

На форуме Страховой Дом ВСК познакомит участников с деятельностью компании, ее продуктовыми решениями, IT-задачами, технологическими стеками и запросами. Топ-менеджеры подробно расскажут о работе IT-хаба ВСК в Томске в сотрудничестве с Томским политехническим университетом и о примерах взаимовыгодного диалога бизнеса с университетами в рамках IT-стратегии компании.

Кроме того, студентам будут предложены на проработку сложные и интересные кейсы страховой компании. Одной из задач ВСК на форуме является поиск эффективных наработок для процессов компании, которые не поддаются стандартным решениям, например, работа с неструктурированной информацией, использование искусственного интеллекта в прогнозировании рисков страхования и т.п. Страховой Дом ВСК активно привлекает молодые IT-дарования на работу в компанию.

«ВСК продолжает внедрять новые технологичные решения во внутренние и внешние процессы компании для формирования более комфортного и быстрого клиентского пути. С этой целью ВСК подписала соглашения о стратегическом партнерстве с ведущими технологическими вузами Томска и открыла в регионе свой Центр разработки, куда мы привлекаем самых талантливых IT-специалистов. Цифровая трансформация невозможна без квалифицированных кадров, которые мы сами выращиваем в рамках партнерства с вузами. А для студентов – это первая ступень в карьерной лестнице. Они получают реальный опыт сфере IT во время оплачиваемых стажировок в нашем центре», - отметил руководитель блока информационных технологий Страхового Дома ВСК Ренат Соколов.

Организаторами форума являются администрация Томской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Томская торгово-промышленная палата.

«Мы как организаторы форума очень рады расширению пула партнеров U-NOVUS за счет новых и очень серьезных игроков. Прямая коммуникация с реальными заказчиками и партнерами позволит глубже погрузиться в проблематику рынка и определить векторы совместной работы. Особенно это важно в контексте появления в Томске межуниверситетского студенческого кампуса, в котором студенты и бизнес будут работать над совместными проектами», – рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В 2018 году ВСК подписала ряд соглашений о партнерстве с тремя ведущими технологическими вузами Томска.