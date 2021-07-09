РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Выпускникам Московского областного колледжа информации и технологии в Подольске вручили дипломы в парке Талалихина, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В городском парке имени Талалихина прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского областного колледжа информации и технологии. С приветственным словом и поздравлениями к выпускникам обратились почетные гости, среди которых были депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот и председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Мероприятие прошло на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых профилактических мер безопасности. Этот замечательный праздник останется в сердцах выпускников и всех тех, кто причастен к этому важному событию.