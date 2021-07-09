РИАМО – 9 июл. Более трети россиян (36%) ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 9,2 тыс. человек по всей стране. Каждый второй респондент мечтал о творческой профессии с детства. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Почти половина (42%) россиян призналась, что в детстве мечтали о творческой профессии. Каждый десятый хотел стать актером, каждый 17-й — музыкантом, каждый 20-й — певцом, писателем, поэтом или художником.

Детские мечты не всегда сбываются. Большинство россиян (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией. 20% из них признались, что им не хватило таланта. Четверть побоялась, что занятия творчеством не позволят им обеспечить себе приличный доход. 16% путь к мечте преградили родители, которые настояли на выборе более «земной» профессии.

Треть респондентов во взрослом возрасте пытались воплотить свои творческие амбиции и детские мечты на любительском уровне. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких. При этом у каждого четвертого работающего россиянина не хватает времени на занятия искусством.

Для таких людей пенсия может стать вторым шансом для реализации своей тяги к творчеству. Более трети россиян (36%) с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы вернуться к любимым в детстве занятиям искусством. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.

Для того чтобы заниматься любимым творческим делом на пенсии, нужно иметь дополнительные источники дохода. Треть россиян (36%) собираются жить на собственные сбережения, 30% рассчитывают на подработки. На помощь взрослых детей надеются 7% россиян. 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.

Обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов (23%). Узнать ее реальный, а не прогнозный размер можно в специальном цифровом сервисе СберНПФ. Так называемая «пенсионная витрина» доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.

«Пенсионная витрина» — простой и удобный способ узнать точный размер своих государственных выплат на текущую дату. Для этого достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать соответствующий раздел и дать согласие на получение данных с сайта госуслуг. Через несколько минут сведения о пенсии появятся на экране. Так можно понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию творческих планов, и при необходимости подключить инструмент для самостоятельных накоплений, например, индивидуальный пенсионный план (ИПП)», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.