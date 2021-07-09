РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. В городском округе Мытищи в рамках работ по строительству путепровода Фрунзе-Мира обнаружили водоносную галерею Екатерининского водопровода, сообщил председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты Мытищ, краевед Сергей Егоров.

Он отметил, что строительство коммуникаций в районе путепровода улицы Мира - улицы Фрунзе в Мытищах обнажило водоносную галерею Екатерининского Мытищинского водопровода 1779 года.

Новый путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.