РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Мастер-класс по самбо пройдет 10 июля в парке Наташинские пруды Люберец, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

10 июля в 11:00 в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах любой желающий сможет ознакомиться с национальным видом борьбы - самбо. В программе мероприятия показательные выступления и зарядка с чемпионом. Помимо этого, самые юные посетители парка смогут попробовать свои силы в борьбе по упрощенным правилам.

«Несмотря на принятые ограничения, парки Подмосковья открыты для посетителей и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности», - подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Мероприятие организовано министерством благоустройства совместно с РОО «Федерация самбо Московской области». Показательную программу продемонстрируют мастера спорта России, члены сборной команды Московской области. А зарядку с посетителями парка проведет заслуженный мастер спорта РФ, чемпион Европы, 3-кратный обладатель Кубка Мира, победитель Всемирных Игр боевых искусств, призер чемпионата мира Али Куржев.

Кроме того, все участники мастер-класса смогут полакомиться бесплатным мороженым от ООО «Богородский хладокомбинат».