РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Холодную воду отключат в двух жилых домах на улице Твардовского Балашихи в пятницу, воды не будет с 13:30 до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.
На улице Твардовского, 13 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо перекрыть подачу холодной воды.
Под отключение попадают многоквартирные жилые дома №№13 и 15 по улице Твардовского.
Подвоз воды будет обеспечен.
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