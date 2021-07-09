РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. В городском округе Мытищи в течение двух лет могут реконструировать Бульвар Ветеранов, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что Бульвару Ветеранов уже 18 лет, он устарел и необходимо все менять. В текущем году планируется сделать проектную документацию с непосредственным участием жителей.

«В дальнейшем мы видим продолжение этого парка до улицы Юбилейной и в сторону улицы Борисовка. Там по генплану тоже предусмотрены бульвар, мини-парк. Я думаю, что за два последующих года реально будет его реконструировать. В следующем году завершим центральный парк и потихонечку передвинемся туда», - сказал Азаров.

Он добавил, что в нынешнем году также продолжится благоустройство и частичное расширение Мытищинского лесопарка для того, чтобы подготовиться к новому зимнему сезону, так как он особенно востребован зимой, как лыжная база. Кроме того, в муниципалитете ведется реконструкция центрального парка.

«В этом году порядка 180 миллионов, это деньги бюджета Московской области и наше софинансирование, будут затрачены на реконструкцию центрального парка - это новое плиточное покрытие, архитектурные формы, скейтпарк и ряд других моментов, которые будут реализованы в сентябре. Я думаю, что они понравятся мытищинцам», - отметил Азаров.

Он добавил, что фактически полностью будет реконструирована береговая зона реки Яузы, прилегающая к парку - это плитка, благоустройство, ограждение. По словам Азарова, все будет выглядеть уже по-новому, современно.