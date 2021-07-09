РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Жители подмосковного Подольска попросили установить «лежачие полицейские» в одном из дворов на Большой Серпуховской улице, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с замглавы администрации Денисом Жабиным и директором «МУЖРП №5» Николаем Степановым приняли участие в очередной встрече с жителями дома №54 по улице Большая Серпуховская. В настоящее время решается вопрос об установке «лежачих полицейских» во дворе дома, так как недобросовестные водители зачастую не соблюдают скоростной режим. Также жители настаивают на установке детской игровой площадки.

«Детально разъяснил жителем последовательность действий, которые приведут к решению возникших вопросов. В тесном взаимодействии мы сможем реализовать все задуманное», - написал Максимович.