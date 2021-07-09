РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 2 545 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 337 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 690 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 272 599 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.