РИАМО - 9 июл. В Подмосковье привили от коронавирусной инфекции около 2 млн человек, что в процентном соотношении больше, чем в столице, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Московская область привила 2 млн, в Москве 3,2 млн. Полную вакцинацию в Московской области прошли 1,1 млн, а в Москве 1,8 млн. Но в Москве 12 млн в живет, а в Подмосковье 7 (млн — ред.). То есть Московская область дает фору Москве», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что таких результатов все равно недостаточно.

«Хватит экзотик, хватит цепляться за всякие высказывания. Давайте вести внятную развернутую пропаганду вакцинации», — заключил Онищенко.

За минувшие сутки в столице выявили 6643 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 418 134 случая заболевания.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.