РИАМО - 9 июл. Наиболее опасны летом сердечно-сосудистые, кожные, кишечные и вызванные укусами насекомых заболевания, сообщила РИАМО врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Журкина.

«В жару сердце находится под повышенной нагрузкой, поднимается артериальное давление, учащается пульс, кровь густеет и становится менее насыщенной кислородом. Все это может привести к гипоксии, обморокам, инсультам, инфарктам. Рекомендуется не допускать обезвоживания организма и необходимо быть внимательными с водными процедурами», - сказала Журкина.

Она добавила, что летом также распространены кожные заболевания, такие как стригущий лишай, чесотка, микоз и многие другие. Основными симптомами являются покраснение кожи, появление пятен на коже, зуд, изменение ногтевых пластин, трещины в области стоп. Эксперт советует уделить внимание личной гигиене, а при появлении симптомов обратиться к врачу.

«Нередки заболевания, вызванные укусами насекомых. Наиболее опасное из них – клещевой энцефалит. Это тяжелое и очень опасное вирусное заболевание, которое нередко приводит к смерти и тяжелым последствиям для здоровья человека. Единственная надежная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. Если вас укусил клещ, то после его правильного извлечения необходимо обработать место укуса антисептиком, а клеща в контейнере или салфетке доставить в лабораторию для исследования на наличие различных возбудителей», - подчеркнула Журкина.

Врач подчеркнула, что также летом часто можно получить кишечные заболевания из-за употребления сырой водопроводной воды или немытых овощей и фруктов. Кроме того, очень опасны в жару заболевания ротоглотки и гортани, такие как тонзиллит, ларингит, фарингит и ангина.