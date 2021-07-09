РИАМО - 9 июл. С 10 июля многофункциональные центры Московской области введут обязательную предварительную запись для посетителей, не сделавших прививку от Covid-19, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Вакцинированные жители смогут посещать МФЦ без записи. Достаточно будет показать сертификат о прививке или QR-код администратору.

Решение разделить потоки приняли для того, чтобы сохранить здоровье посетителей и сотрудников. Каждый конкретный офис МФЦ в индивидуальном порядке, но по согласованию с администрацией, будет принимать решение о формате работы и перечне услуг, для которых предзапись не потребуется.

Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ» на главной странице, по короткому номеру 122 или по телефону единого контакт-центра области 8-800-550-50-30.

На сайте МФЦ муниципалитета можно уточнить режим работы конкретного офиса, а полный список и адреса центров Подмосковья размещены на интерактивной карте областного портала госуслуг.

Более 200 услуг в Московской области можно получить в дистанционном формате с помощью регионального портала.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.