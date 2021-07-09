РИАМО - 9 июл. Около половины жителей планеты сделали прививку от коронавирусной инфекции, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.
На первом месте по количеству привитых в абсолютных цифрах находится Китай.
Он отметил, что статистика включает и тех, кто сделал только одну прививку.
«Вакцинация сегодня — единственный возможный способ забыть про эту инфекцию. Нужно привиться нам каждому, каждый стране, всей планете», — заключил Онищенко.
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Текстовая трансляция
9 ИЮЛЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.
- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.
- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.
- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.
- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.
- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:
- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
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