РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска возглавил топ-3 лучших полигонов страны по испытаниям оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба предприятия.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) по оценке экспертов РБК возглавил топ-3 лучших полигонов страны по испытаниям оружия и боеприпасов. В обзоре указано, что в институте разрабатывают и тестируют стрелковое оружие, патроны, а также элементы боевой экипировки. На полигоне есть автоматизированные мишенные комплексы, которые помогают определить точность стрельбы.

Совместным решением Минобороны РФ и Российского агентства по обычным вооружениям ЦНИИТОЧМАШ определен головной организацией промышленности по проведению полномасштабных испытаний образцов стрелкового вооружения и боеприпасов к ним, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки и средств защиты от высокоточного оружия. Решением правительства России ЦНИИТОЧМАШ отнесен к стратегическим предприятиям и ему присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

В топ-3 также вошли Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск и Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород).

На испытательном полигоне института в поселке Львовский Подольска тестируют стрелковое оружие, пушки калибром до 45 миллиметров и боеприпасы к ним. Для этого имеется несколько стрелковых директрис, баллистическая и медико-биологическая лаборатории, оборудование для имитации боевых действий. Можно смоделировать жару, мороз, дождь или песчаную бурю – все, с чем оружию предстоит столкнуться в реальном бою. Такой комплекс технических средств и профессионалов, сконцентрированных в одном месте, является уникальным не только для нашей страны, но и для всего мира.