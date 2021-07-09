РИАМО - 9 июл. В Хорошевском районном суде Москвы покончил с собой судебный пристав, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.
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РИАМО - 9 июл. В Хорошевском районном суде Москвы покончил с собой судебный пристав, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.
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