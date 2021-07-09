РИАМО - 9 июл. В Сети появился специальный проект «Лето в Москве». Он рассказывает, где можно позагорать и искупаться в столице летом 2021 года.

Спецпроект подготовлен РИАМО и доступен по ссылке: beach.riamo.ru.

Проект содержит подробную информацию об инфраструктуре восьми пляжей, где разрешено купание, и пяти открытых бассейнов. Также читатели могут узнать о правилах посещения зон отдыха, возможных штрафах за нарушения. Кроме того, на страничке проекта доступны полезные советы, информация о том, что взять с собой на пляж.

На интерактивной карте можно увидеть, где находятся зоны отдыха с купанием в Москве. На карте показано, какие пляжи работают, а какие пока закрыты. Для каждого пляжа указана подробная информация об инфраструктуре, представлен пользовательский рейтинг.

В спецпроекте представлены и 5 открытых бассейнов столицы. Для каждого из них есть описание, пользовательский рейтинг (по оценке на «Яндексе» и Tripadvisor), стоимость, время работы. Кроме того, указано, подходит ли бассейн для детей. Пользователи также смогут узнать, что входит в инфраструктуру бассейна, как туда добраться, и посмотреть контактные данные.

На сайте beach.riamo.ru также подробно описано, почему не стоит купаться в запрещенных местах. Так, это грозит травмами, инфекционными заболеваниями, на таких пляжах нет спасателей и медиков.

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