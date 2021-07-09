РИАМО - 9 июл. Сотрудники флота «Мосводостока» в 2020 году убрали из Москвы-реки около 2,5 тыс. куб. м мусора и 22 тыс. тонн иловых отложений, сообщил начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин.

«Мы собираем плавающий мусор специальными судами. Работаем в основном на отмели и у берегов, куда не могут подойти крупногабаритные суда. Для сбора мусора применяются сачки, багры и иные приспособления», - сказал Шуткин.

Флот «Мосводостока» отвечает за чистоту Москвы-реки на протяжении 65 км и 9 км реки Яузы. На всем протяжении сотрудники занимаются сбором плавающего мусора и очисткой шлюзов от иловых отложений, а также уничтожают нефтяные пятна на воде.

«Мусор мы обнаруживаем визуальным способом, или нам сообщает диспетчер. Подходим к нему, опускаем ковш, расположенный на носу, и собираем мусор в ковш, опрокидываем его в контейнер. Мусор на дне реки собирают водолазы», - рассказал капитан речного теплохода Александр Курицин.

Он добавил, что в зимнее время им в работе помогают ледоколы.