РИАМО - 9 июл. В аварии на юге столицы пострадал 3-летний ребенок, который сидел сзади в автокресле, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Авария произошла у дома №65 на Чертановской улице. Автомобиль Nissan врезался сзади в иномарку Shkoda, где находился малыш. Ребенка осматривают медики, предварительно, никаких серьезных травм у него нет. Его защитило детское автомобильное кресло, в котором он был пристегнут.

Водителям напоминают, что если во время управления машиной пользоваться мобильным телефоном, не соблюдать дистанцию и скоростной режим, то случаются ДТП. Глаза всегда должны быть направлены на дорогу.

В Госавтоинспекции выразили благодарность родителям, которые обеспечили безопасную перевозку ребенка.