РИАМО - 9 июл. За минувшие сутки в столице выявили 6643 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 418 134 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. В Москве привились более 3,2 млн человек от коронавируса, из них полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 млн горожан.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом (действует 3 дня).

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве могут обслуживать посетителей без QR-кодов до 1 августа включительно.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.