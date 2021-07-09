РИАМО - 9 июл. Общественники и эксперты внесли свои предложения в народную программу «Единой России» по поддержке семей с детьми, сообщается на сайте партии.

8 июля, в День семьи, любви и верности, на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ней приняли участие представители профильных НКО, депутаты, эксперты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей. Эти предложения учтут при разработке народной программы партии.

Поддержка для разных семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что благополучие семей с детьми – один из главных приоритетов. Необходимо, чтобы поддержку получали разные категории семей. Она рассказала, что новыми мерами поддержки могли бы стать увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до 3 лет, меры поддержки бабушек и дедушек, которые присматривают за внуками, налоговые льготы для организаций, которые помогают семьям решать проблемы с жильем.

Детский омбудсмен отметила важность принципа «одного окна» при получении мер поддержки. Она подчеркнула, что родители должны воспитывать детей, а не узнавать, к кому обращаться по поводу выплат.

Блогер, специализирующаяся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина предложила расширить возможности для получения пособий на детей от 1,5 до 3 лет. Сейчас такую выплату могут получить родители, доход которых не превышает 2 МРОТ. В то же время в стране намного больше людей, чей доход немного выше установленной планки.

Поддержка мужчин

Член центрального штаба ОНФ, заслуженный артист России Денис Майданов рассказал, что также важно обозначить меры по укреплению здоровья мужчин. Он отметил, что в России давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин, а мужчины остаются в стороне, поэтому необходимо ввести многоцелевую программу мужского здоровья.

Майданов также предложил ввести на государственном уровне День отца. Артист подчеркнул, что воспитание ребенка – совместное дело отца и матери, поэтому важно популяризировать ответственное поведение среди мужчин.

МФЦ для семей

Президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина отметила, что в России нужно создать сеть многофункциональных центров поддержки семей с детьми. В таких центрах в режиме «одного окна» будут принимать обращения и сопровождать семьи до решения каждого вопроса. На базе центров можно создать пространства для общения семей, организовывать праздники. Это может способствовать созданию семейных клубов.

Депутат Госдумы Зураб Макиев считает, что в народной программе ЕР нужно отразить предложение об отмене НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми и для семей с детьми-инвалидами.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии, в которой должны быть отражены все проблемные вопросы и их решения.