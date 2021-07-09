РИАМО - 9 июл. С начала 2021 года жители Подмосковья направили в центр лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области более 73 тыс. обращений. Граждан интересовали госуслуги в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть заявлений — 71 тыс. – поступило с Единого портала государственных услуг. По данным мониторинга, обратившиеся высоко оценивают качество услуг, 97% отзывов положительные.

Итоги работы центра в первом полугодии подвели в режиме видеоконференции. В совещании с начальниками подразделений лицензионно-разрешительной работы принял участие временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ Росгвардии по Подмосковью - начальника центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Ермаков.

В своем докладе он отметил, что переход на оказание большинства услуг в электронном формате позволил справится с поставленными задачами несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за пандемии коронавируса.

В Подмосковье профильные подразделения обеспечивают контроль более 196 тыс. владельцев оружия, у которых находится порядка 374 тыс. единиц. Это 48 тыс. единиц охотничьего нарезного, 225 тыс. единиц гладкоствольного охотничьего, 80 тыс. единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, 20 тыс. единиц газовых пистолетов и револьверов, а также 470 единиц гражданской пневматики.

Ведомство следит и за работой более 1 тыс. частных охранных предприятий. С начала года сотрудники центра провели порядка 5 тыс. проверок и привлекли к административной ответственности свыше 500 должностных лиц и работников.

Кроме того, за первое полугодие прошло более 31 тыс. проверок граждан по сохранности оружия, в ходе которых выявили более 8 тыс. нарушений правил оборота и изъяли около 4 тыс. единиц оружия.