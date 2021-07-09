РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. В подмосковном Королеве поздравили супругов, проживших в браке 60 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

В День семьи, любви и верности в Подмосковье прошел автопробег «Маршрутами счастья, веры и любви», в рамках которого сотрудники ЗАГСа поздравили юбиляров совместной жизни, проживших в браке более полувека.

Такая пара проживает и в Королеве. Участники автопробега поздравили супругов Игоря Максимовича и Аллу Петровну Дроновых с 60-летием совместной жизни.

Дроновы прошли большой жизненный путь, воспитали сына и дочь. Игорь Максимович долгие годы работал на одном из космических предприятий города, участвовал в запуске «Бурана». Алла Петровна – член Союза писателей России, патриот родного края. Игорь Максимович и Алла Петровна подали заявление в ЗАГС в день первого полета человека в космос.

Юбилярам пожелали здоровья, благополучия, мира и добра.