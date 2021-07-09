Как иностранец может получить прививку от Covid‑19 в Московском регионе

Кто обязан сделать прививку
Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, к 15 июля пройти первый этап вакцинации или же привиться однокомпонентной вакциной должны не менее 60% сотрудников из сфер торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты, а также работников ЖКХ, салонов красоты, такси и транспорта общего пользования, культурных и массовых мероприятий. С полным перечнем групп граждан, которым необходимо вакцинироваться, можно ознакомиться по ссылке.
Схожие правила действуют и на территории Московской области: 16 июня на сайте Роспотребнадзора появилось постановление главного санитарного врача Московской области Ольги Микаиловой о вакцинации определенных групп граждан. С перечнем тех, кому нужно привиться, также можно ознакомиться по ссылке.
Правила, введенные главными санитарными врачами Москвы и области, распространяются не только на российских граждан, но и на трудовых мигрантов.
Где находятся прививочные пункты для иностранцев
С 27 июня в Московском регионе началась вакцинация иностранных граждан. Сейчас пункты вакцинации, куда трудовые мигранты могут обратиться самостоятельно, действуют на следующих территориях:
- в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Добраться до МФЦ, который находится на 64 километре Варшавского шоссе, можно на личном автомобиле или на автобусе МЦ1 от станции метро «Лесопарковая». Прививочный пункт в Сахарово работает с 9:00 до 20:00. За день он может принять до 2 тысяч человек.
- на территории торгового центра «Садовод». До «Садовода» ходит большое количество транспорта от ближайших станций метро — «Волжская», «Кузьминки», «Котельники», «Люблино». Прививку в торговом центре можно сделать с 8:00 до 20:00. За день пункт может принять до 2 тысяч человек.
- на территории спортивного комплекса «Лужники» в секторах C и D. Комплекс находится рядом со станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники». Пункты вакцинации здесь работают с 10:00 до 22:00. Общая пропускная способность пунктов в «Лужниках» — более 15 тысяч человек в сутки.
Также иностранные граждане могут привиться в пунктах вакцинации, сформированных на базе платных отделений 25 городских поликлиник, которые находятся как в Москве, так и в Подмосковье. Их список можно найти на сайте mos.ru. Власти рекомендуют записаться на прививку в поликлинику заранее.
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Где проходит групповая вакцинация иностранцев
В Сахарово, «Лужниках» и на «Садоводе» принимают также и организованные группы трудовых мигрантов. В спорткомплексе вакцинацию по инициативе работодателя проводят в отдельном здании — в центре выдачи коньков, расположенном рядом с ледовой ареной.
Пункты вакцинации в поликлиниках принимают исключительно физических лиц, желающих сделать прививку в индивидуальном порядке. Вакцинацию организованных групп иностранных работников в них не проводят.
Необходимые для вакцинации документы
Чтобы получить вакцину от Covid-19, иностранный гражданин должен прийти в прививочный пункт вместе с паспортом, а также одним из трех документов:
- патентом на работу в столичном регионе,
- разрешением на временное пребывание,
- видом на жительство.
Стоит отметить, что эти документы могут не предъявлять граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз, а именно граждане Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Они могут прийти на вакцинацию только с паспортом.
В случае групповой вакцинации полный набор документов на каждого сотрудника должен предоставить работодатель.
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Противопоказания для прививки
Противопоказаниями для введения вакцины от Covid-19 являются:
- хронические заболевания в стадии обострения;
- симптомы ОРВИ;
- любые острые инфекционные или неинфекционные заболевания;
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
С осторожностью следует прививаться людям с онкологией, а также тем, кто страдает от аутоиммунных заболеваний. На прививочных пунктах работают врачи, которые проводят осмотр пациентов и выносят решение о целесообразности вакцинации.
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Процедура вакцинирования
На территории прививочных пунктов посетителей встречают администраторы, которые объясняют порядок прохождения процедуры и помогают заполнить необходимые документы: анкету, добровольное информированное согласие на вакцинацию, а также договор на оказание услуг.
Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Процедура платная, ее стоимость — 1300 рублей. Заплатить за прививку можно с помощью специальных терминалов, расположенных в пункте вакцинации. Оплата осуществляется только по безналичному расчету.
После осмотра врача медицинская сестра делает прививку, если у человека нет противопоказаний к ней. Потом пациент около получаса остается под наблюдением медиков.
Если вакцинация проводится по инициативе работодателя, то он централизованно оплачивает прививки, подает полный перечень документов на всех вакцинирующихся, а также доставляет своих сотрудников в прививочный пункт в заранее согласованное время.
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Как получить сертификат и QR-код
Сертификат о вакцинации сразу после процедуры выдает медсестра: на рабочем месте медицинского работника есть компьютер, подключенный к системе ЕМИАС, что позволяет оперативно вносить в базу всех привившихся.
Если вакцину получает группа работников, то бумажные сертификаты о прохождении вакцинации передают работодателю, а тот — своим сотрудникам.
Ссылку на цифровой сертификат — QR-код — пришлют каждому прошедшему вакцинацию по СМС. Получить QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» можно через 21 день со дня прививки.
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