Как иностранец может получить прививку от Covid‑19 в Московском регионе

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С 27 июня в Московском регионе началась вакцинация иностранных граждан. Сейчас пункты вакцинации, куда трудовые мигранты могут обратиться самостоятельно, действуют на следующих территориях:

- в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Добраться до МФЦ, который находится на 64 километре Варшавского шоссе, можно на личном автомобиле или на автобусе МЦ1 от станции метро «Лесопарковая». Прививочный пункт в Сахарово работает с 9:00 до 20:00. За день он может принять до 2 тысяч человек.

- на территории торгового центра «Садовод». До «Садовода» ходит большое количество транспорта от ближайших станций метро — «Волжская», «Кузьминки», «Котельники», «Люблино». Прививку в торговом центре можно сделать с 8:00 до 20:00. За день пункт может принять до 2 тысяч человек.

- на территории спортивного комплекса «Лужники» в секторах C и D. Комплекс находится рядом со станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники». Пункты вакцинации здесь работают с 10:00 до 22:00. Общая пропускная способность пунктов в «Лужниках» — более 15 тысяч человек в сутки.

Также иностранные граждане могут привиться в пунктах вакцинации, сформированных на базе платных отделений 25 городских поликлиник, которые находятся как в Москве, так и в Подмосковье. Их список можно найти на сайте mos.ru. Власти рекомендуют записаться на прививку в поликлинику заранее.

Обязательная вакцинация в Московском регионе: можно ли отказаться и что за это будет>>