РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже ноутбука из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летней уроженки Ульяновской области, проживающей в Подольске. Она рассказала, что неизвестный через открытую форточку проник в ее квартиру на Красногвардейском бульваре и похитил ноутбук. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 37-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.