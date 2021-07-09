РИАМО - 9 июл. Крупнейшие мировые компании проверят уровень своей устойчивости к киберугрозам в рамках международного тренинга Cyber Polygon 2021, который состоится 9 июля, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Международный онлайн-тренинг для повышения глобальной киберустойчивости и развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами Cyber Polygon проводится ежегодно по инициативе компании BI.ZONE (входит в экосистему Сбера).

В Cyber Polygon 2021 примут участие: сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, президент Международного комитета «Красного креста» Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций. Специальными гостями мероприятия станут основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в рамках онлайн-конференции будет установлена прямая связь с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, находящимися на МКС.

«Cyber Polygon 2021 - уникальный международный тренинг, позволяющий организациям, различным компаниям проверить уровень своей устойчивости к киберугрозам и, наверное, самое важное – поделиться своим опытом, может быть, передовым, своими лучшими практиками со всем сообществом, со своими партнерами по всему миру», - сказал Кузнецов.

В прошлом году к трансляции тренинга присоединились около 5 млн зрителей из 57 стран мира. В самом мероприятии приняли участие около 120 команд - 120 организаций из 29 стран.

В этом году 9 июля ожидается значительно большее количество зрителей и большее количество участников. На мероприятие зарегистрировались 200 команд из 48 стран мира. Тренинг будет проводиться в третий раз при поддержке Всемирного экономического форума и Интерпола.

Глава Центра кибербезопасности, управляющий директор, член правления Всемирного экономического форума Джереми Юргенс отметил, что для борьбы с кибератаками необходимо, чтобы государства объединили свои усилия. Ранее эксперты Всемирного экономического форума заявили о том, что кибератаки – одна из самых важных мировых угроз.

Директор по расследованиям киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс рассказал, что ключом в борьбе с кибератаками являются доверие, обмен информацией и опытом.

Цифровизация и киберугрозы

В последнее время мир сильно изменился. Глобальная цифровизация набирает обороты, уже сейчас количество активных интернет-пользователей составляет почти 60% от всего населения земного шара. Технологии продолжают активно развиваться и влиять на жизнь, делая всех более взаимосвязанными. Бизнес-компании также активно участвуют в этой цифровой трансформации, чтобы максимально быстро и эффективно предоставлять услуги и сервисы своим клиентам.

Государства также предоставляют гражданам многие услуги в онлайн-формате. К 2024 году количество госуслуг в «цифре» достигнет 95%. Таким образом, все участники рынка активно создают свои экосистемы.

По мнению экспертов, уже в 2025 году цифровые экосистемы будут генерировать примерно 30% мирового дохода, что в денежном выражении составляет чуть больше 60 трлн долларов США, и чтобы обеспечить эффективную работу сервисов, через два года на платформах должно быть реализовано более 80% государственных цифровых инициатив. При этом новые технологии несут с собой и новые угрозы.

Низкий уровень кибербезопасности и нарушение работы IT-инфраструктуры входят в десятку основных рисков по степени вероятности и влияния. На форуме Cyber Polygon эксперты будут обсуждать ключевые риски цифровизации, поделятся лучшими практиками развития экосистем. Во время технического тренинга команды будут учиться отражать таргетированную атаку на цепочку поставки. Также в этом году для специалистов, которые не могут присоединиться к практической части, будет доступен третий стрим, доступны экспертные видеоматериалы.