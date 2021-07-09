РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. В сентябре в отделении помощи семье и детям Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение» начнется работа клуба «Кино для вас», сообщается на сайте администрации горокруга.

Специалисты центра будут обсуждать кино с подростками, чтобы они могли открывать и осмысливать главные жизненные вопросы: о любви, о дружбе, о честности, о предательстве, о выборе и ответственности, находить что-то новое в себе и друг в друге.

Основной материал для дискуссий и упражнений будет черпаться из кино и анимации. Групповая форма работы с подростками позволит участникам столкнуться с многообразием чужого опыта, чужих переживаний и проанализировать их.

Ребята научатся лучше понимать себя, свой характер и свои чувства; понимать как их слова и поступки влияют на других людей; выбирать, что им нравится, а что нет, и говорить нет, тому, что не нравится; слушать и слышать других людей, высказывать собственное мнение и слышать альтернативное мнение.

Подростки смогут стать более свободными в общении, научатся понимать других людей и строить с ними отношения. За подробной информацией можно обратиться в центр по адресу: улица Юбилейная, дом 39 или по телефону 8(495)582-54-11.