РИАМО - 9 июл. Новую дешевую систему для выращивания и изучения клеток разработали сотрудники лаборатории регуляции клеточной сигнализации МФТИ. При ее создании использовали метод 3D-печати, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Разработка ученых МФТИ позволит значительно повысить эффективность работы медицинских и научных лабораторий, занимающихся изучением клеточного строения. Это исследование отмечено на федеральном уровне и уже получило грант Российского научного фонда», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В основе системы лежит полимеризованная BSA-мембрана. Ее размер и рельеф определяет форма, напечатанная на 3D-принтере. Мембрану оснащают магнитными наночастицами и помещают в систему с постоянными магнитами. Магнитное поле позволяет мембране удерживаться на плаву в жидкости. Это дает возможность совместного выращивания клеток. В таких условиях их жизнеспособность сохраняется, и они могут делиться.

Важной частью разработки стал подбор материала для создания мембраны. Основное условие состояло в том, чтобы система не оказывала влияние на жизнеспособность клеток. Подмосковные ученые взяли за основу бычий сывороточный альбумин (БСА). Это широко доступный нетоксичный белок, который часто используют в лабораториях.

Готовая мембрана сбудет стоить порядка 1 доллара США, а это в несколько раз меньше, чем уже существующие аналоги. Использование 3D-принтера дает возможность менять производство, адаптирую процесс к потребностям конкретной лаборатории.