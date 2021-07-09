РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. Взаимодействию регионального оператора по вывозу бытовых отходов с управляющими организациями городского округа Мытищи было посвящено очередное оперативное совещание по вопросам ЖКХ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Основной проблемой по-прежнему остается «обратная связь» между УК и Сергиево-Посадским региональным оператором по обращению с ТКО, который занимается сбором и обработкой твердого мусора на территории Московской области. В основном они касаются невывоза мусора, переполнения контейнеров, а также заполнения придомовых площадок мусором с торговых предприятий.

«В данный момент у нас происходит активная работа по заключению контрактов с юрлицами. В Мытищиах большое количество коммерческих объектов, которые на данный момент не заключили договор с региональным оператором, что формирует избыток отходов на мусорных площадках города. С июля будет проводиться активная работа совместно с представителями администрации округа, Госадмтехнадзора, чтобы решить этот вопрос и как можно больше заключить официальных контрактов», - сказал территориальный управляющий по муниципалитету Сергиево-Посадского регионального оператора Дмитрий Кузькин.

Он добавил, что необходимо решить проблему с перенакоплением на площадках. На сегодняшний день заключено порядка тысячи договоров, это количество ежедневно увеличивается и еще порядка 1000 – 1500 остается не заключенными.