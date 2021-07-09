РИАМО - 9 июл. Даже самая умеренная эпидемия гриппа наносит больший вред человеческой популяции, чем коронавирусная инфекция, сообщил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
При этом вакцинация действует и ей нельзя пренебрегать, уточнил Онищенко.
Он отметил, что в прошлом году в связи с отказом от плановой медпомощи в мире резко подскочила смертность, но не от коронавируса, а от того, что пациентам с разными заболеваниями вовремя не оказывали помощь.
«Эта смертность превысила коронавирусную смертность. <...> То есть я должен сказать, что коронавирусный штамм умеренный, его вред и наносит даже меньший ущерб, чем рядовой сезонный штамм гриппа, я уж не говорю о свином гриппе, где смертность была до 40%. Это мое убеждение», - уточнил Онищенко.
По его словам, в мире идет гибридная информационная атака.
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9 ИЮЛЯ
- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.
- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.
- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.
- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.
- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.
- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:
- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
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