РИАМО - 9 июл. Даже самая умеренная эпидемия гриппа наносит больший вред человеческой популяции, чем коронавирусная инфекция, сообщил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом вакцинация действует и ей нельзя пренебрегать, уточнил Онищенко.

«В любой сезон, когда идет подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, это октябрь-ноябрь, март-апрель, мы видим от 400 до 900 миллионов заболевших. И грипп - это серьезная болезнь. <...> Любая самая умеренная эпидемия гриппа превышает по нанесенному ущербу популяции урон от коронавирусной инфекции, в том числе и по смертям, по отсроченным смертям», - сказал Онищенко.

Он отметил, что в прошлом году в связи с отказом от плановой медпомощи в мире резко подскочила смертность, но не от коронавируса, а от того, что пациентам с разными заболеваниями вовремя не оказывали помощь.

«Эта смертность превысила коронавирусную смертность. <...> То есть я должен сказать, что коронавирусный штамм умеренный, его вред и наносит даже меньший ущерб, чем рядовой сезонный штамм гриппа, я уж не говорю о свином гриппе, где смертность была до 40%. Это мое убеждение», - уточнил Онищенко.

По его словам, в мире идет гибридная информационная атака.

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9 ИЮЛЯ

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.