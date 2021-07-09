РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Юные футболисты спортивной школы «Звезда» городского округа Люберцы обыграли сверстников из команды «Сингур» (Екатеринбург), сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В поселке Новомихайловское Туапсинского района проходят тренировочные сборы команды «Звезда». Они завершатся 15 июля.

Во время подготовки к новому сезону состоялась товарищеская встреча между командами «Звезда» (Люберцы) – «Сингур» (Екатеринбург). В самом начале матча люберецкие футболисты пропустили 2 мяча. Но команда под руководством тренера Анатолия Усатенко смогла переломить ход игры и полностью завладеть инициативой, в результате чего одержала уверенную победу со счетом 6:2.