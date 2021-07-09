РИАМО - 9 июл. Около 4 млн человек уже умерли от коронавирусной инфекции по всему миру, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«На сегодняшнее утро общее количество заболевших коронавирусной инфекцией мире 185,9 млн человек, из них активных 13,4 млн человек. Погибших 4 млн», — сказал Онищенко.

Он отметил, что летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

Ранее Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах. В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 545 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.