РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил выпускников из лицея №4, получивших сто баллов на ЕГЭ по информатике и английскому языку, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Наши выпускники продолжают радовать своими результатами! Ребята из лицея №4 получили сто баллов на ЕГЭ: Иван Морозов – по информатике, Виктория Шахабова – по английскому языку. Единые государственные экзамены проведены с соблюдением всех предписанных правил эпидемиологической безопасности», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что по итогам этого учебного года в городском округе Люберцы 19 выпускников набрали максимальный балл по разным предметам.

«От всей души поздравляю юных люберчан и их родителей. Это результат огромного труда, настойчивости и целеустремленности. За каждым успехом стоят талантливые педагоги и семья», - добавил Ружицкий.