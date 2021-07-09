РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. В Королеве полицейские разыскивают пропавшего подростка, сообщает «РИАМО в Королеве» пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Валерий Петров ушел из дома на улице Циолковского 7 июля около 11:30 и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мальчику на вид 14-16 лет, рост 150-155 см. У него светло-голубые глаза и светло-русые короткие волосы. Валерий был одет в черные спортивные штаны, черную футболку и черные кроссовки с оранжевой шнуровкой.

Полиция городского округа Королев обращается ко всем гражданам, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой сообщить имеющиеся данные по телефонам: 8(495)511-59-00; 8(495)511-83-05; 8(495)519-98-55 или 112.