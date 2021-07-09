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РИАМО
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Пелагия Тихонова
После реконструкции для пассажиров снова открыли станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«Станция метро «Смоленская» открывается почти после 1,5 лет реконструкции. Тут поменяли практически все, старались привести станцию в тот первоначальный вид, который был во время открытия. Внимание было уделено панно, которое посвящено армии. На станции стало больше света, установлен новый эскалатор, который прослужит еще 50 лет», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии была закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года. Поезда проезжали данную станцию без остановки. Пассажиры могли воспользоваться станцией Филевской линии.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Ликсутов уточнил, что до 2024 года планируется заменить эскалаторы на еще 6 станциях метро. Сейчас работы проводятся на станциях «Рижская» и «Новослободская». Там тоже меняют эскалаторы, открытие планируется зимой.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В ходе реконструкции были воссозданы плафоны светильников на стенах вестибюля из молочного матового стекла. Восстановлен декор лепнины, витражи на фасаде вестибюля, деревянные двери. Кроме того, были отреставрированы полоток, свод центрального зала, мраморная облицовка стен.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие станции «Смоленская» после реконструкции.
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