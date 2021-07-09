РИАМО - 9 июл. На ВДНХ 22 июля начнется Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он пройдет уже в шестой раз, сообщает пресс-служба выставки.

Мероприятие будет длиться 11 дней. За это время пройдет более 60 событий, среди которых театральные премьеры и показы спектаклей. Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате. Завершится программа 1 августа, в день рождения ВДНХ.

Художественный руководитель фестиваля — Ингеборга Дапкунайте, арт-директор — Роман Должанский. Гостей ждут первый русский спектакль Яна Фабра «Ночной писатель», премьера театра «Балет Москва» «Inspirati Motus/Вдохновленный движением», спектакль-инсталляция «33 сестры» и много другое.

«Вдохновение» будет проходить на пяти локациях выставки: Дом культуры, Зеленый театр, павильон «Рабочий и колхозница», парк «Останкино» и Шахматный клуб. Часть событий пройдет онлайн.