РИАМО - 9 июл. В столице будет реконструирована Сельскохозяйственная улица, приступить к работам планируют в ближайшее время, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время проводим торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации. Проектирование планируем завершить в течение 8 месяцев», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ. Победителю конкурса в проекте необходимо предусмотреть реконструкцию Сельскохозяйственной улицы от Северо-Восточной хорды до Юрловского проезда.

Вдоль Сельскохозяйственной улицы на отдельных участках построят боковые проезды. Рабочим предстоит построить 4 проектируемых проезда, реконструировать Олонецкую улицу от Березовой аллеи до Проектируемого проезда №4. Также предстоит построить 2 подземных пешеходных перехода.

Оба подземных пешеходных перехода будут оборудованы накладными пандусными спусками и лифтами.