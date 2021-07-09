РИАМО - 9 июл. За девять лет для лесопожарных формирований Подмосковья было закуплено 230 единиц специализированной техники и оборудования, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что обновление техники - одна из приоритетных задач ведомства.
«Обновление парка лесопожарной и лесохозяйственной техники – одна из приоритетных задач. Всего за девять лет было закуплено 230 единиц различной специализированной техники и оборудования, в том числе приобретена автомобильная и тракторная техника, спецтехника, прицепы, автоцистерны, тралы, лесопатрульные комплексы, а также лесохозяйственная техника и оборудование, например, беспилотники-дроны и БПЛА (беспилотные летательные аппараты – ред.) с тепловизорами», - добавила Казимир.
В 2021 году в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» будет приобретено 65 единиц техники на сумму 54,35 млн рублей, в том числе 56 единиц на сумму 15 млн рублей за счет софинансирования из областного бюджета.
Выделение финансирования на закупку лесопожарной техники и оборудования в рамках указанного проекта предусмотрено до 2024 года, что позволит значительно обновить парк лесопожарной техники и оборудования.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии