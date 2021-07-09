РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Пладу» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили обращения АО «Аэромар» о внесении сведений в отношении ООО «Пладу» в реестр недобросовестных поставщиков после уклонения от заключения договора на поставку многоразовых, двухпиновых наушников с логотипом авиакомпании для обслуживания пассажиров класса «Бизнес» ПАО «Аэрофлот» и договора на закупку простыней одноразовых для пассажиров класса «Бизнес» на рейсах ПАО «Аэрофлот».

По результатам рассмотрения обращений управление признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанными решениями, ООО «Пладу» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Пладу» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений Московского областного УФАС России.